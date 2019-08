Un anno con Samsung Galaxy Note 9: l'amico fidato su cui contare

Samsung Galaxy Note 9 un anno dopo: ciò che mi piace

Lavorazione di qualità

Gli smartphone possono essere realizzati da qualsiasi produttore affidabile. Ma ci sono ancora delle differenze nella qualità, nella lavorazione e nei materiali utilizzati. I migliori smartphone Samsung si fanno notare in questa categoria e il Galaxy Note 9 non fa eccezione.

Non appare solo chic e di altissima qualità, ma anche incredibilmente robusta. Ho già rotto due smartphone, il più recente è stato lo spettacolare Huawei P30 Pro. Il Galaxy Note 9 ha resistito a tutto: cadute su pavimenti duri, chiavi dimenticate in borsa, bambini che lo utilizzano per giocarci. Beh, posso dirvi che ad oggi non mostra nemmeno un graffio. In poche parole: ciò che Eric ha dichiarato sul Note 8 vale anche per il Note 9!

Certo, aprire una bottiglia di birra con un Note 9 non è un'idea geniale! / © AndroidPIT

La S-Pen

Riesco ancora a ricordare il primo Note. Quando i responsabili Samsung tenevano la S-Pen in mano, non ero l'unico rappresentante della stampa a dire "Chi ha bisogno di questo accessorio?". La mia opinione è cambiata nel corso degli anni, anche perché l'attuale S-Pen non ha più nulla a che fare con il primo modello.

Samsung ha continuamente migliorato la penna, l'ha resa più sensibile e l'ha dotata di nuove funzioni che non sono solo espedienti, ma qualcosa di davvero utile. Poter utilizzare la S-Pen per attivare a distanza la fotocamera è stata una delle ultime novità introdotte. Chiunque abbia mai scattato una foto con l'autoscatto di un gruppo di persone sa quanto sia utile un'opzione simile. Anche ai miei figli piace scarabocchiare con la S-Pen. Ed in ogni caso: se il pennino non piace, può rimanere all'interno del dispositivo senza problemi.

La S-Pen è un vero successo. / © AndroidPIT

La fotocamera

La fotocamera è per un fattore che mi convince o meno ad utilizzare uno smartphone per qualche settimana. Se non è davvero buona, non è lo smartphone adatto a me. Sul Galaxy Note 9 ho dovuto rinunciare a due aspetti: grandangolo e zoom utilizzabile, questa doppia ottica non conta per me.

Il Note 9 compensa questo difetto con la sua fotocamera estremamente veloce, con la quale non perdo un'istantanea, l'esposizione solitamente molto bilanciata, la grande attenzione ai dettagli e l'ordinata app della fotocamera. Anche la fotocamera anteriore è convincente. Il Note 9 quindi, anche per quanto riguarda l'esperienza fotografica, soddisfa le mie esigenze ad un anno di distanza dalla sua uscita.

Il display

Le mie aspettative per il display erano già alte, ma il Galaxy Note 9 in questo campo è un campione grazie al suo ampio schermo. Anche se ora sono presenti martphone con frequenze di aggiornamento particolarmente elevate come il OnePlus 7 Pro, il display Super AMOLED del Samsung Galaxy Note 9 non ha un punto debole, posso consigliarlo senza alcun dubbio per qualsiasi utilizzo.

La fotocamera del Galaxy Note 9 fa un buon lavoro. / © AndroidPIT di Irina Efremova

Samsung Galaxy Note 9 un anno dopo: ciò che NON mi piace

La larghezza del dispositivo

Un Galaxy Note deve essere grande, non c'è dubbio, e ho appena menzionato l'ampio display. Ma "grande" non deve necessariamente significare "largo", come dimostra il Sony Xperia 1. Dopo un anno il Galaxy Note 9 continua a sembrarmi in qualche modo scomodo, ingombrante, e questo è dovuto alla sua larghezza.

Gli smartphone di grandi dimensioni non possono essere utilizzati completamente con una sola mano, ma il produttore dovrebbe cercare di semplificare la situazione.

La velocità

Naturalmente il Galaxy Note 9 non è uno smartphone lento, al contrario. L'Exynos 9810 con 6GB di RAM è un cavallo da corsa. Tuttavia il Galaxy Note 9 mostra inaspettatamente alcune piccole pause. Anche il software sembra rallentare il sistema di tanto in tanto, nonostante tutte le ottimizzazioni.

Le animazioni sono un po' lente e non così immediate come sui dispositivi OnePlus. La versione con Snapdragon, disponibile negli Stati Uniti, ha qualcosa in più da offrire, soprattutto in termini di grafica. Nel nostro test delle performance eseguito lo scorso anno, il Samsung Galaxy Note 9 nella versione Exynos si è fatto sorpassare dal OnePlus 6 con il suo Snapdragon 845. Ripeto, il Note 9 non è uno smartphone lento ma mi aspettavo qualcosa di più.

Ci sono smartphone Android più veloci del Galaxy Note 9. / © AndroidPIT

Lo sblocco

Ciò vale anche per lo sblocco dello smartphone tramite impronta digitale e riconoscimento facciale. Il sensore si trova al centro della scocca ma molto vicino alla fotocamera. Posizionare il dito sulla lente capita quindi spesso. Anche il sensore è piuttosto piccolo e non così veloce come quello di altri produttori.

Il riconoscimento facciale non è il più veloce e ha problemi quando ci si trova in ambienti più scuri. Lo scanner dell'iride è il più sicuro, ma più lento e scomodo nell'utiizzo quotidiano.

La costrizione del software Samsung

Quando si tratta di software, Samsung fa molto bene con la One UI e merita degli elogi per questo. Soprattutto la modalità scura e lo spostamento della maggior parte degli elementi di controllo nella metà inferiore dello schermo sono una benedizione nella vita di tutti i giorni.

Ciò che mi preoccupa è il modo in cui Samsung vuole spingermi ad utilizzare i propri servizi, che servono come alternativa alle offerte multipiattaforma o alle app di Google. Soprattutto il browser e il gestore di password di Samsung hanno attirato la mia attenzione. Generalmente non sono amico di tali doppioni e non amo vederli la sotto il mio naso.

Conclusione

Dopo un anno, non posso dire che il Note 9 mi vada completamente a genio. Ma il punto fondamentale è che la mia conclusione è davvero positiva. Il Galaxy Note 9 è un grande smartphone che potrebbe facilmente rendermi felice per un altro anno o due. Senza dubbio un compagno fidato di avvetnure!

Il Galaxy Note 9 si può acquistare online intorno ai 6007700 euro al momento. Se state pensando di acquistarlo, armatevi di un po' di pazienza perché il Samsung Galaxy Note 10 è in arrivo e il prezzo del suo predecessore potrebbe scendere ancora!