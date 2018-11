Cara HTC smettila di essere così silenziosamente brillante

Da anni HTC definisce in silenzio le tendenze nel settore degli smartphone e lo fa troppo silenziosamente, a mio avviso. Non solo ha prodotto il primo smartphone Android di sempre,l'HTC Dream, ma è stata leader nell'innovazione per molti anni. Ora sull'orlo del fallimento, ha rilasciato l'HTC Exodus, uno smartphone che mira agli appassionati di moneta criptata e che sembra un espediente disperato arrivato in ritardo alla festa.

Il Desire HD aveva anche uno schermo più grande e di più alta risoluzione anche rispetto all'iPhone del momento (in un momento in cui gli smartphone Android non erano ancora così popolari, diciamo). È stato un solido tuttofare che ha colpito sia i critici che i consumatori.

Potrei essere di parte, dato che l'HTC Desire HD è stato il mio primo smartphone vero e proprio e sento un po' nostalgia per esso, ma nel 2010 è stato uno dei migliori dispositivi sul mercato. Concorrenti come Samsung utilizzavano ancora la plastica all'epoca, mentre l'HTC Desire HD sfoggiava un corpo in alluminio che conferisce al telefono un aspetto e una sensazione di qualità superiore. Ha anche reso il dispositivo molto resistente. E questo era solo uno dei suoi numerosi punti di forza: offriva un ottimo suono alimentato da Dolbi Audio e suono surround, una buona fotocamera da 8MP e quasi nessun bloatware preinstallato.

Il 2018 è stato difficile per il produttore taiwanese. HTC ha licenziato circa 1500 dipendenti e i profitti sono diminuiti dell'80%. Inoltre l'azienda non produce più gli smartphone di Google: i Pixel 3 e 3XL sono prodotti direttamente da Foxconn.

Tuttavia ciò che è seguito è stato piuttosto deludente. Il sito web di HTC Sense menzionato nel video sopra è stato abbandonato rapidamente e improvvisamente quasi a preannunciare la riluttanza dell'azienda a supportare servizi e dispositivi per un periodo di tempo prolungato.

Il produttore taiwanese ha fatto un passo indietro sulle sue eccellenti scelte di design con i flagship successivi a Desire HD. Il One X 2012, per esempio, è stato una grande delusione per i fan di HTC. Un corpo in policarbonato (diciamoci la verità, questo è solo un nome di fantasia per la plastica), un singolo flash (rispetto al doppio presente su Desire HD) e una qualità sonora molto poco convincente sono solo alcune delle mie lamentele. Anche il mio One X si è graffiato alla prima caduta. Non ho mai avuto problemi simili con il Desire HD.

Opinion by Suzana Dalul Vetro o metallo sono preferibili al policarbonato Cosa ne pensi? 50 50 1 votante

Allora perché HTC ha cambiato improvvisamente la sua strategia? La mia unica ipotesi è che volesse seguire le tendenze popolari, praticamente tutti gli altri telefoni all'epoca erano di plastica. Questo li ha resi più leggeri e sottili, ma fragili e poco resistenti. Il marchio taiwanese non avrebbe dovuto cedere perché il problema non erano certo i corpi in alluminio. Quando si compete con giganti come Apple e Samsung è importante distinguerti, non omologarsi.

Trucchi ed errori di marketing

Eppure non era raro che HTC si distinguesse per i motivi sbagliati. Il produttore ha preso concetti interessanti come l'integrazione dei social media e li ha portati troppo lontano nel tentativo di attrarre un pubblico di nicchia. Ricordate i telefoni Facebook di HTC (chiamati ChaCha, Salsa e First)? Me ne ero dimenticata beatamente fino a quando è comparso l'Exodus. Credo che la decisione di creare sia l'uno che l'altro sia stata presa alla stessa maniera:

"Cosa c'è nei notiziari di recente? Valuta di crittografia (o Facebook); tutti stanno investendo in questo campo, dovremmo saltare su questo treno, realizzare un telefono a tema e integrare un sacco di funzioni correlate e parole d'ordine con il marketing".

HTC ChaCha e HTC First: sono sicura che l'Exodus sarà ricordato con lo stesso affetto. / © HTC

HTC Evo 3D è un altro simile esempio nonostante si trattasse di un solido top di gamma, a parte la fotocamera 3D. Con gli HTC One M7 e One M8, sembrava che HTC avesse finalmente trovato la giusta nicchia di mercato: l'esperienza audio. I due altoparlanti anteriori di entrambi i telefoni non avevano rivali in termini di qualità del suono e potenza.

L'HTC One M8 è stato anche uno dei primi dispositivi mainstream ad avere una doppia fotocamera sul retro consentendo effetti di profondità nelle foto. La tecnologia Ultra Pixel sperimentata dal produttore taiwanese, tuttavia, è meglio non menzionarla.

All'epoca della serie One M, HTC aveva abbandonato lo slogan quietly brilliant ma percepivo come questi eccellenti dispositivi (One M9 non incluso) fossero stati abbandonati a se stessi sul mercato. Rispetto alle campagne aggressive condotte da altri produttori, l'azienda taiwanese non riusciva (e non riesce ora) a competere.

Per farsi notare occorre impegnarsi nella pubblicità e nel marketing. Il concorrente coreano di HTC, Samsung, suonava familiare già prima della diffusione degli smartphone. Ciononostante da anni pubblicano annunci spensierati dove, ad esempio, si prendono gioco di Apple mentre presentano i propri dispositivi: