Pixel 3 pronti al debutto: ecco come seguire l'evento Google più atteso dell'anno

Il grande giorno è arrivato. Il team di Mountain View si riunirà in contemporanea a New York ed a Parigi per mostrarci le ultime novità. Tra queste ci saranno i nuovi Pixel 3, inutile specificarlo, ma non saranno soli. Pronti a curiosare nel mondo Made by Google?

Cosa ci riserva Google quest'anno?

La prima generazione di Pixel non è arrivata in Italia. Per fortuna, l'anno successivo, Google ha deciso di distribuire il Pixel 2 XL nel nostro Paese, anche se solo nella versione extra large. Meglio di nulla, no? Speriamo che per il 2018 Google abbia deciso di rilasciare in Italia entrambi i modelli, del resto Google Assistant è disponibile in Italia così come Google Home e Home Mini... insomma, vogliamo il catalogo al completo!

Durante l'evento Google, programmato in contemporanea sia a New York che a Parigi alle nostre 17:00, verranno ufficializzati Pixel 3 e Pixel 3 XL ma anche Pixel Slate (il Pixel 2 in 1 con Chrome OS) , Google Home Hub (un altoparlante dotato di display in stile Amazon Echo Show, per intenderci) e il nuovo Chromecast!

Sul Pixel 3 si sa quasi tutto... ma all'evento non mancheranno le sorprese! / © Android Police

Evento Google: quando e come seguirlo

Se volete essere aggiornati in tempo reale con le novità Google non vi resta che creare un promemoria nel vostro smartphone. L'evento ufficiale avrà luogo il 9 ottobre alle ore 17:00 a Parigi e a New York (11:00 del mattino per i newyorkesi).

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming direttamente da La grande mela. Vi basterà aprire YouTube e sintonizzarvi sulla pagina dedicata. Siate puntuali, mi raccomando!