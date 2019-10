OnePlus 7T vs OnePlus 7T Pro: ecco le differenze

Scorciatoie:

Linee curve o squadrate?

Rispetto al OnePlus 7, il design dei nuovi arrivati è leggermente diverso e lo si nota subito danto uno sguardo alla scocca. OnePlus 7T offre sul retro un modulo rotondo dedicato alla fotocamera. OnePlus 7T Pro, invece, opta per un design verticale, a semaforo, che mostra i sensori uno sotto l'altro.

Anche sul davanti è presente un elemento distintivo non da poco: il modello Pro continua a fare affidamento su una fotocamera frontale pop-up, mentre su OnePlus 7T la fotocamera dedicata ai selfie trova spazio nel notch che offre un corpo più snello rispetto alla generazione precedente.

Quale design preferite per il modulo della fotocamera? / © AndroidPIT

Display: di quale risoluzione avete bisogno?

Anche dal lato display vi sono delle differenze: il OnePlus 7T integra un pannello più piccolo da 6,55" rispetto ai 6,67" della variante Pro. Entrambi sono compatibili con HDR10+ ma il display del 7T offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel (FullHD+), mentre il Pro alza il tiro a 3120 x 1440 pixel (QHD+).

Un'altra novità è che il display AMOLED di OnePlus 7T e 7T Pro offre una frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Non lo noterete ad un primo sguardo ma nel lungo periodo ci si abitua alla velocità di aggiornamento e tornare indietro diventa difficile. Da notare inoltre come questa feature stia segnando un nuovo trend che diversi brand adotteranno sui propri flaghsip.

Nel modello Pro, OnePlus si aggrappa al display Edge, in modo che i lati siano arrotondati. OnePlus 7T, invece, sfoggia un display piatto. A protezione di entrambi troviamo il Garilla Glass.

Lettore d'impronte digitali sotto il display su entrambi i modelli. / © AndroidPIT

Fotocamera: più Pro per il 7T

Mentre OnePlus lascia la fotocamera di 7T Pro invariata rispetto a quella di OnePlus 7 Pro, ora la offre anche sul 7T anche se disposta diversamente sulla scocca. Tecnicamente i due comparti sono gli stessi anche se la variante Pro ha una messa a fuoco laser. Si differenziano anche nello zoom. Entrambi gli smartphone utilizzano lo stesso sensore da 13 megapixel ma, per ingrandire, OnePlus taglia le foto. Il risultato è una risoluzione di 12 megapixel per OnePlus 7T e 8 megapixel per OnePlus 7T Pro.

Il software ha lo scopo di fornire miglioramenti reali alla fotocamera con la quale è possibile scattare ritratti con il teleobiettivo o con il sensore principale. La modalità notte può essere utilizzata anche in modalità ultra-grandangolare. La nuova modalità super macro consente di fotografare gli oggetti a una distanza di 2,5 cm. Con la super stabilizzazione OnePlus cerca di mettere nelle mani degli utenti una sorta di action cam. Le registrazioni video in Full-HD dovrebbero diventare ancora più stabili.

Poiché si tratta di ottimizzazioni software, anche i modelli OnePlus precedenti riceveranno queste funzioni con l'aggiornamento a Oxygen OS 10, OnePlus 7 Pro incluso.

Stessa fotocamera del modello 7 Pro. / © AndroidPIT

Hardware: la differenza sta nella memoria interna

OnePlus non ha messo mano all'hardware in modo pesante ed è normale considerata la breve distanza che separa la serie T da quella OnePlus 7 standard. Lo Snapdragon 855+ è ora a bordo e gira a a 2,96 GHz (rispetto a2,84 GHz dello Snapdragon 855) insieme alla GPU Adreno 640 che promette prestazioni superiori del 15%.

Entrambi i modelli dispongono di 8GB di RAM. OnePlus 7T offre 128GB di memoria interna mentre OnePlus 7 Pro ne propone 256GB. Si tratta in entrambi i casi di memorie UFS 3.0 veloci.

Oxygen OS basata su Android 10 in dotazione su entrambi i modelli. / © AndroidPIT

Anche la batteria è leggermente cresciuta rispetto alla serie 7. La batteria di OnePlus 7T offre 3800 mAh e di 4085 mAh nel modello Pro. Tramite la tecnologia Warp Charge 30T è possibile ricaricare gli smartphone più rapidamente rispetto alla Warp Charge 30. In 30 minuti si dovrebbe così raggiungere il 70% di carica. La nuova tecnologia impiega 60 minuti per compiere una carica completa.

Uno speciale sistema di raffreddamento a dieci strati evita il surriscaldamento dei dispositivi soprattutto durante attività intense come il gaming. Entrambi i modelli supportano inoltre NFC e Bluetooth 5.0 oltre che aptX, aptX HD, LDAC e AAC.

Specifiche tecniche a confronto OnePlus 7T OnePlus 7T Pro Display 6,55 pollici con notch

2300 x 1080 pixel, 90 Hz 6,67 pollici

3120 x 1440 pixel, full screen Processore Qualcomm Snapdragon 855+, Adreno 640 RAM 8 GB 8 GB Memoria interna 128 GB 256 GB Fotocamera anteriore 16 MP (f/2,0) Fotocamera posteriore 48 MP (f/1,6)

12 MP (f/2.2, zoom 2x)

16 MP (17mm ultra-wide angle) 48 MP (f/1,6)

8 MP (f/2,2, zoom 3x)

16 MP (17mm ultra-wide angle)

Messa a fuoco laser Batteria 3800 mAh 4085 mAh Prezzo 599 euro 759 Euro

Disponibilità e prezzo

Sia OnePlus 7T che OnePlus 7T Pro saranno disponibili all'acquisto dal 17 ottobre, direttamente sul sito web di OnePlus o presso i rivenditori autorizzati. Per avere il OnePlus 7T dovrete spendere 599 euro mentre per il OnePlus 7T Pro 759 euro. Si tratta quindi di 160 di differenza, non pochi, ma tutto dipende come sempre dalle vostre esigenze soprattutto in termini di display ma anche di batteria.

Occorrerà testare per bene i due modelli per capire le prestazioni reali in termini di autonomia e per cogliere le altre differenze. Basandovi sulla scheda tecnica e su quanto visto fino ad ora, quale acquistereste?