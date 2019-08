Cercate uno smartphone Android sotto i 400 euro? Ecco i migliori!

Avete bisogno di un nuovo smartphone sotto i 400 euro? In questo articolo troverete i migliori smartphone Android con un'etichetta compresa tra i 300 ed i 400 euro. Si tratta di dispositivi tutti reperibili online, per uno shopping veloce e senza stress.

Google Pixel 3a

Con il Pixel 3a Google ha scosso la classe media e questo è dovuto principalmente a due aspetti che spesso mancano in questa fascia di prezzo: la fotocamera e gli aggiornamenti garantiti. Questi ultimi provengono direttamente da Google e sono quindi veloci, affidabili e relativamente lunghi.

In termini di hardware e software, la fotocamera garantisce scatti come quelli del grande Pixel 3. Il prezzo per il Google Pixel 3a è di 399 euro per la versione da 64 GB. Potete acquistare il Pixel 3a direttamente dal sito Google.

Foto di qualità e aggiornamenti garantiti ! / © AndroidPIT

Xiaomi Mi 9T

Da quando Xiaomi è arrivata ufficialmente in Italia, acquistare gli smartphone del brand è ancora più semplice. Il brand è riuscito a conquistare i suoi fan grazie a dispositivi che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo e il Mi 9T non è da meno: design accattivante, ottime specifiche tecniche, fotocamera pop-up per i selfie ed un prezzo di 329 euro!

Un ottimo rapporto qualità/prezzo! / © AndroidPIT

Samsung Galaxy A50

Al momento disponibile sul sito ufficiale del brand per 339 euro, il Galaxy A50 può essere acquistato su Amazon per circa 250 euro. A questo prezzo, si può passare sopra il sensore di impronte digitali ed il riconoscimento facciale che reagiscono così velocemente.

Il Galaxy A50 ha dalla sua un bel design, una matura interfaccia grazie a Samsung One UI e un impressionante display AMOLED dotato di un piccolo notch.

Il Galaxy A50 sfoggia un design premium! / © AndroidPIT

Huawei P30 Lite

La linea P Lite è riuscita a farsi apprezzare in questi anni offrendo delle buone prestazioni anche nel lungo periodo, e puntando su un design sempre più elegante vicino a quello del flagship di punta. Il P30 Lite punta come tutta la serie sulla fotocamera, tripla in questo caso, che riesce a farsi notare nella fascia media. Nonostante l'ampio display di 6,15 pollici, il piccoletto di Huawei mantiene un formato compatto. Rilasciato con un'etichetta di 360 euro, è disponibile online per circa 270 euro.

Tripla fotocamera e lettore d'impronte sul retro! / © AndroidPIT

Avete altri smartphone Android con un'etichetta compresa tra i 300 ed i 400 euro da consigliare?