Quale smartphone Samsung comprare? Ecco i migliori

Siete dei fan di Samsung o, semplicemente, vi state guardando in giro prima di sostituire il vostro vecchio smartphone? Ecco i migliori smartphone del brand sudcoreano divisi per categorie.

Opinion by Jessica Murgia L'Infinity display è il punto forte di Samsung Cosa ne pensi? 50 50 279 votanti

Migliore fotocamera: Note 10+

Ciò che interessa a tantissimi utenti è il comparto fotografico ed il Samsung Galaxy Note 10+ arriva ben equipaggiato:

sensore principale da 12MP

grandangolo da 16MP, 123 gradi, f/2,2,2

teleobiettivo da 12MP con zoom 2X

sensore ToF per la profondità di campo

Questi quattro sensori, tutti collocati sulla scocca, sono supportati da un software maturo e dalla presenza dell'intelligenza artificiale e riescono ad offrire scatti di qualità in qualsiasi situazione. Le foto scattate con il Galaxy Note10+ sono caratterizzate da colori fedeli alla realtà, nitidezza, e da una ricca presenza di dettagli. La modalità notturna aiuta quando le condizioni di luce non sono ottimali e anche se Note 10+ non raggiunge i risultati del Huawei P30 Pro, riesce a riprodurre al meglio l'atmosfera immortalata, dettagli compresi. Un altro dei punti forte di Note 10+ sono i ritratti: i dettagli del soggetto immortalato e la sfocatura dello sfondo sono davvero eccezionali.

Anche la fotocamera frontale fa un buon lavoro con i selfie e, come nel caso della fotocamera principale, i risultati migliori si ottengono quando le condizioni di luce sono favorevoli. Non dimenticate inoltre di sfruttare gli effetti live focus per i video e la S Pen come telecomando per attivare la fotocamera dello smartphone a distanza! Al di là della fotocamera, con il Note 10+ vi portate a casa un dispositivo curato nei dettagli e performante, dovrete fare i conti con un corpo tutt'altro che compatto di 162,3 x 77,2 x 7,9 mm e 196 grammi.

Non rimarrete delusi dalle foto scattate con il Galaxy Note 10+! / © AndroidPIT

Migliori flagship del momento: S10 e S10+

Sempre più eleganti nel design e dotati di un ampio display Infinity-O forato praticamente privo di bordi, S10 e S10+ sono la soluzione giusta per chi vuole un top di gamma Samsung aggiornato ad un prezzo in discesa. S10 e S10+ infatti, svelati nel mese di febbraio, sono due dispositivi completi sotto ogni aspetto, che differiscono tra loro principalmente per le dimensioni di corpo, display e batteria.

Con un hardware potente, una tripla fotocamera sul retro e lettore d'impronte digitali integrato sotto lo schermo, offrono un'ottima esperienza utente grazie anche al softwar maturo. L'aggiornamento ad Android 10 è in programma e nonostante non siano i dispositivi che racchiudono tutta la tecnologia al momento nelle mani di Samsung (a questo ci pensa il Galaxy Noe 10+), supportano tutte le tecnologie e le feature smart che si possono aspettare da un flagship del 2019.

S10 e S10+ offrono un buon pacchetto ad un prezzo inferiore dei nuovi Note 10. / © AndroidPIT

Miglior rapporto qualità/prezzo: Galaxy S10e

Il Samsung Galaxy S10e eredita da S10 e S10 Plus lo stesso performante processore, un corpo elegante e curato nei dettagli e la stessa esperienza software. In questo caso dovrete accontentarvi di una doppia fotocamera sul retro costituita da un obiettivo da 16MP e da un sensore grandangolare da 12MP che riescono ad offrire dei buoni scatti. Le immagini in notturna mostrano un po' di rumore, ma l'esperienza complessiva, in termini di versatilità e qualità degli scatti, è buona.

Samsung ha fatto pochi compromessi con il Galaxy S10e che non rinuncia ad un display vivido, a delle prestazioni di fascia alta, esperienza audio inclusa. L'unico punto debole è la batteria da 3100mAh che potrebbe fare di più in termini di autonomia. Presente però la carica rapida e quella wireless.

Compatto ma performante quanto i suoi fratelli maggiori! / © AndroidPIT

Migliore batteria: Samsung Galaxy A50

Dopo l'arrivo di Galaxy S10e, S10 e S10+, Samsung ha deciso di presentare alcuni dei nuovi terminali di fascia media durante il Mobile World Congress di quest'anno. Tra questi vi è Galaxy A50, il quale ci ha particolarmente stupito per la durata della sua batteria da 4000 mAh.

Il Galaxy A50 è in grado di resistere ad un'intera giornata (anche due giorni con un uso più conservativo) senza alcun tipo di problema. Inoltre, la ricarica rapida da 15W offerta dal caricabatterie in dotazione, permette di ricaricare la cella agli ioni di litio in circa un'ora e 45 minuti.

Il Galaxy A50 ci ha stupito per la sua autonomia. / © AndroidPIT

Quale tra questi dispositivi fa al caso vostro?