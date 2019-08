Gli smartphone con la migliore fotocamera sul mercato

Le piccole compatte hanno vita sempre più dura da quando le fotocamere implementate sugli smartphone riescono ad offrire scatti di ottima qualità. Doppia o tripla fotocamera principale, modalità manuale, autofocus velocissimi, filtri in tempo reale: così le fotocamere dei nuovi smartphone Android cercano di soddisfare le esigenze di diversi utenti. Ecco quali sono secondo noi i dispositivi dotati delle migliori fotocamere per il 2019.

Quali numeri contano nella fotocamera di uno smartphone?

I megapixel non sono importanti quanto (spesso) si pensi: danno un'idea sulle possibilità del comparto ma non raccontano l'intera storia. Per fare un buon lavoro devono essere affiancati da un buon sensore, un buon obiettivo, una buona apertura, etc.

Per questo motivo quando si guarda alle specifiche tecniche del comparto fotografico di uno smartphone è importante soffermarsi sull'apertura massima, che indica la quantità di luce che può essere catturata dal sensore (più basso è il numero, maggiore è l'apertura). La dimensione del sensore influenza poi le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità.

Non tutto però può essere capito dal foglio delle specifiche tecniche. L'elaborazione delle immagini, un aspetto molto importante per quanto riguarda le fotocamere digitali, consente ad un dispositivo dalle specifiche tecniche non avanzate di regalare comunque dei buoni scatti. Attraverso il processamento delle immagini è possibile ridurre il rumore fotografico, gestire i filtri di colore nei fotodiodi, raffinare i pixel, etc. Il risultato finale non può che dipendere da una serie di fattori combinati insieme: specifiche tecniche, software e abilità del fotografo!

I MP non dicono tutto sulle capacità di una fotocamera! / © AndroidPIT

La scelta finale è sempre soggettiva, dipende dal vostro gusto. Per farvi un'idea basata su test tecnici, potete dare un'occhiata a DxO mark che classifica gli smartphone sulla base della qualità d'immagine. Ma questo non sempre basta: date un'occhiata a recensioni, gallerie fotografiche e alla nostra classifica:

Scorciatoie:

Il migliore in assoluto: Pixel 3/3 XL

Non c'è da stupirsi. La linea Pixel di Google è nota per capacità fotografiche e Pixel 3 e 3 XL non sono da meno. Sulla carta il Pixel 3 non ha nulla di straordinario. Google fa ancora affidamento ad una fotocamera posteriore mentre la concorrenza piazza un terzetto. Il trucco è nel software, con il quale Google ha raggiunto risultati fantastici.

Come il Huawei P30 Pro, il Pixel 3 funziona ottimamente in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla modalità notturna e i colori sono realistici. Dispone anche di modalità ritratto, foto in movimento e Google Lens, che consente di identificare gli oggetti nelle foto. Date un'occhiata voi stessi alla recensione finale:

Il software della fotocamera è eccellente. / © AndroidPIT

Google Pixel 3 XL: pro e contro della fotocamera Pro Contro Migliore app fotocamera Stabilità non buona per i video Buona modalità notte Nessuna registrazione video in 4K a 60 fps

Migliore al buio: Huawei P30 Pro

Il P30 Pro continua a mantenere alta la bandiera grazie alla collaborazione con Leica. Lo zoom 10x e l'eccellente acquisizione di immagini in condizioni di scarsa luminosità fanno di questo smartphone il sogno di un fotografo. Ha raggiunto il primo gradino sul podio anche su DxO Mark.

Nel nostro test della fotocamera abbiamo dimostrato come la tripla fotocamera non sia solo un espediente di marketing, le specifiche e la qualità dell'immagine parlano da sole. Quattro componenti di fascia alta lavorano insieme per catturare le immagini:

Sensore Super Spectrum da 40MP con lunghezza focale di 27 mm, apertura di f1.6 e stabilizzazione ottica dell'immagine

Fotocamera ultragrandangolare da 20MP con una lunghezza focale di 16 mm e apertura di f2.4

Fotocamera con zoom 8MP (5x ottico, 10x ibrido) con lunghezza focale di 125mm, apertura di f3.4 e stabilizzatore ottico d'immagine

Fotocamera Time of Flight per le informazioni sulla profondità

Le immagini sono nitide e ricche di dettagli, ed è possibile scattare in una varietà di modalità e giocare con la luce in modalità ritratto. Nel complesso la fotocamera e l'applicazione nativa sono estremamente versatili. Il vero punto di forza sono gli scatti in presenza di poca luce:

Huawei and Leica continue to excel in mobile photography. / © AndroidPIT

Huawei P30 Pro: pro e contro della fotocamera Pro Contro Un totale di 5 fotocamere AI troppo aggressiva Ottima modalità notte -

Migliore per i video: Samsung Galaxy S10/S10 Plus

Samsung migliora la fotocamera del Galaxy S9 e S9 Plus aggiungendo un terzo obiettivo sul retro del Galaxy S10 Plus. L'ultimo Galaxy S della casa offre sul retro una fotocamera ultra-wide da 16MP, che consente di catturare maggiori dettagli, una dual-pixel da 12MP e un teleobiettivo da 12MP che insieme fanno un buon lavoro anche se non raggiungono i livelli del P30 Pro.

In termini di registrazione video il Galaxy S10 Plus riesce a fare davvero bene. La nuova modalità Super Steady funziona davvero bene e offre grandi risultati.

Il Galaxy 10 Plus si migliora rispetto alla generazione precedente. / © AndroidPIT

Samsung Galaxy S10 (Plus) Camera: pro e contro della fotocamera Pro Contro Ottimo obiettivo grandangolare Scatti al buio Super Steady funziona davvero bene Software

Migliori ritratti: iPhone XS/XS Max

L'iPhone X di Apple si è fatto notare tra gli smartphone Android nel reparto fotografia e gli ultimi modelli hanno migliorato e velocizzato i sensori con pixel sempre più grandi per cattura una quantità maggiore di luce. Come per gli altri giganti della tecnologia Google, le specifiche non sono eccezionali, ma il software è la chiave: migliore fotografia computazionale sotto forma di una nuova modalità Smart HDR e Depth Control per regolare la profondità di campo dopo lo scatto.

Il Depth Control rende l'iPhone XS perfetto per gli scatti in modalità ritratto e Bokeh. È anche possibile regolare i livelli di profondità in post-produzione dopo aver scattato la foto. Qualcosa che altri brand hanno copiato ma Apple riesce ancora a fare meglio della concorrenza.

iPhone XS and XS Max offrono ritratti dettagliati. / © AndroidPIT

iPhone XS: pro e contro della fotocamera Pro Contro Effetto bokeh Software Modalità Super Steady

Miglior zoom: OPPO Reno 10x Zoom

La chiave sta nel nome. Grazie ad un intelligente meccanismo l'OPPO Reno 10x Zoom offre livelli di zoom senza precedenti. Stiamo parlando di zoom ottico fino a 5x e zoom ibrido 10x senza perdita di qualità dell'immagine. Se non l'avete mai visto in azione, è abbastanza sorprendente, e riesce a superare l'occhio umano.

Un nuovo aggiornamento software promette uno zoom ancora maggiore, fino a 60x, decisamente impensabile fino a qualche anno fa. Già ora comunque lo zoom è qualcosa di straordinario!

Tutto lo zoom che avete sempre desiderato! / © AndroidPIT

OPPO Reno 10x Zoom: pro e contro della fotocamera Pro Contro Zoom Non disponibile in tutti i Paesi Fotocamera pop-up Video potrebbero essere migliori

Migliore per i selfie: Asus ZenFone 6

Con la configurazione fotocamera più innovativa della fotocamera, l'Asus ZenFone 6 reinventa il modo in cui pensiamo alle fotocamere anteriori e posteriori. Fino ad ora ci siamo fermati qui: fotocamera posteriore più potente per la maggior parte degli scatti e una fotocamera più debole per il riconoscimento del volto e per i selfie.

Lo ZenFone 6 si libera di questo concetto. Attraverso il meccanismo rotante, la fotocamera posteriore si capovolge e può essere utilizzata per i selfie. L'unica preoccupazione è capire quanto questo meccanismo riesca a durare nel tempo.

Una fotocamera rotante decisamente interessante! / © AndroidPIT

Asus ZenFone 6: pro e contro della fotocamera Pro Contro Design della fotocamera Scatti al buio Fotocamera per i selfie non è più un punto di debolezza Resistenza della fotocamera sul lungo periodo

Miglior rapporto qualità/prezzo: Google Pixel 3a

Per la prima volta in assoluto, Google ha utilizzato il suo marchio Pixel per entrare nel mercato degli smartphone di fascia media. Certo, ha dovuto fare delle concessioni per poter offrire il Google Pixel 3a a meno di 400 euro, ma la fotocamera non è una di queste.

Al prezzo di uno smartphone di fascia media, avrete a disposizione la stessa fotocamera e lo stesso software del Pixel 3 (compresa la modalità Night Sight). Considerato che abbiamo considerato il Google Pixel 3 il cameraphone più completo, il Pixel 3a è davvero un grosso affare.

Stessa fotocamera e stesso software ad un prezzo più contenuto. / © AndroidPIT

Google Pixel 3a: pro e contro della fotocamera Pro Contro Stessa fotocamera del Pixel 3 A questo prezzo? STESSA FOTOCAMERA DEL PIXEL 3 (:P) Impossible trovarne uno!

