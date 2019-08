Vincitori e vinti. e-bike e e-scooter i protagonisti della settimana

Vincitore della settimana: e-bike

Uno studio recente ha esaminato il consumo calorico dei ciclisti, sia quelli che utilizzano biciclette normali che quelli con biciclette elettriche. Il risultato è positivo per entrambi. L'effetto fisico richiesto per utilizzare una bicicletta normale è, naturalmente, maggiore, ma gli e-biker coprono distanze maggiori e hanno maggiori probabilità di abbandonare il divano per montare in sella alla loro bici. Entrambi bruciano parecchie calorie e sono estremamente sani, ma in generale gli e-biker bruciano più dei normali ciclisti.

I ciclisti sono quindi all'avanguardia nella tutela della salute e dell'ambiente, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una batteria e un motore a disposizione. Considerando l'evoluzione della mobilità elettrica e dei trasporti è improbabile che questa tendenza cambi presto.

Andare in bici, che sia elettrica o meno, ha i suoi vantaggi! / © AndroidPIT

Perdente della settimana: e-scooter

La settimana non è andata altrettanto bene per chi è alla guida degli e-scooters. Il San Francisco Fire Department (SFFD) ha dovuto raggiungere la sede principale di Dropboxdopo che uno scooter elettrico ha preso fuoco. L'edificio, situato a Brannan Street 333, è stato evacuato. L'SFFD è riuscito a spegnere l'incendio e nessuno ha fortunatamente subito lesioni.

My office was evacuated today because an electric scooter exploded and caught fire. Seriously living in an episode of Silicon Valley over here. pic.twitter.com/cX2iVvejtf — Davy Rudolph (@davyr) August 14, 2019

Davy Rudolph, direttore creativo associato di Dropbox, ha twittato una foto che ha confermato che lo scooter fosse all'interno dell'edificio quando ha preso fuoco. Gli scooter elettrici hanno avuto un ingresso turbolento nel mercato della mobilità, in particolare a San Francisco, dove aziende come Lime and Bird hanno dovuto affrontare atti di vandalismo e persino il ban della città.

Sembra che, almeno questa settimana, le e-bike abbiano avuto la meglio sugli e-scooter...