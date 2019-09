Vincitori e vinti: tutto nelle mani di OnePlus

Vincitore della settimana: OnePlus 7T

Come ogni autunno, OnePlus ha presentato il nuovo della linea T, il OnePlus 7T. Il produttore cinese ha introdotto delle ottimizzazioni importanti rispetto al flagship recedente. Prima di tutto, al posto dello Snapdragon 855, troviamo lo Snapdragon 855 Plus. Non vi sono poi più 6 GB di RAM ma 8GB. OnePlus ha poi ottimizzato due componenti importanti, fotocamera e schermo, riprendendo la configurazione di OnePlus 7 Pro. Su OnePlus 7T troviamo così un display a 90 Hertz oltre che Android 10 con sistema operativo Oxygen OS preinstallato.

Abbiamo già testato il OnePlus 7T, nonostante la versione finale del software non sia ancora disponibile, e ci davvero sorpreso. Brava OnePlus quindi, per aver rilasciato un dispositivo davvero interessante.

Il OnePlus 7T arriva con Android 10. / © AndroidPIT

Perdente della settimana: Oneplus ed il suo evento in India

OnePlus quest'anno ha deciso di organizzare due eventi, uno in India ed uno a Londra. Durante l'evento in India è stato annunciato il OnePlus 7T ma l'attenzione si p concentrata sulla OnePlus TV. Ha davvero senso parlare di una TV intelligente per un'ora e quaranta minuti? Il nuovo smartphone è salito sul palco per appena cinque minuti. E questo perché in ottobre vi sarà un altro evento, stavolta a Londra, dove il brand si soffermerà sui nuovi smartphone, oltre a OnePlus 7T ci sarà anche la sua variante Pro.

Eventi di lancio così lunghi sono noiosi, specialmente quando si ripetono due volte a distanza di poco tempo. Preferisco un unico evento che vada dritto al tempo. Speriamo che a Londra il team OnePlus riesca ad essere più conciso ed a mostrarci le potenzialità dei propri smartphone.